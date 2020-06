Segundo Brasilio Sallum Jr., protestar é o que há de mais forte para se fazer no momento

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do grupo “300 do Brasil", liderado por Sara Winter, promoveram um ato no último domingo (31), em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), com apologia ao nazismo e à organização terrorista americana Ku Klux Klan.

O protesto motivou diversas outras manifestações antifascistas, nas redes sociais e também nas ruas. As torcidas organizadas do Palmeiras e do Corinthians se uniram para protestar contra o governo Bolsonaro e as ações racistas de Sara Winter.

Segundo o sociólogo Brasilio Sallum Jr., professor titular da USP e professor visitante da UNIFESP, as manifestações contra o governo são extremamente necessárias. “Acho importante essa manifestação, é uma forma forte de reação. [...] É a medida mais forte que podemos tomar agora”, afirma.