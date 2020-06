Marcos Nobre, presidente do Cebrap, comentou a atual crise política

O filósofo Marcos Nobre, presidente do Cebrap, participou do De Volta ‘Pra’ Casa e analisou as recentes manifestações de grupos autoritários, que desafiam a democracia. “Essa crise não é igual as outras crises que nós vivemos, estamos à beira de inviabilizar o nosso país”, alerta.

Nobre está lançando o livro "A Guerra de Bolsonaro Contra a Democracia", publicado pela Editora Todavia, que apresenta uma análise sobre o atual cenário político brasileiro.

Ouça a entrevista completa!