O médico Jean Gorinchteyn participou do De Volta 'Pra' Casa e falou sobre expectativa pela vacina contra Covid-19

O Brasil foi um dos países escolhidos para testar a eficácia da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. 2 mil voluntários brasileiros devem participar dos testes. A vacina pode ter o registro aprovado no Reino Unido ainda este ano.

“Ter a possibilidade de uma vacina é importante”, disse o médico Jean Gorinchteyn em participação no De Volta 'Pra' Casa. Segundo o infectologista do Hospital Albert Einstein e do Instituto Emílio Ribas, a vacina pode trazer esperança, mas é importante continuar levando o isolamento social a sério, caso contrário, a situação pode piorar.

