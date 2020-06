O disco apresenta uma série de "singles filmes"



Foto: Paulo Rapoport

A flautista Léa Freire mostra outra face musical ao se apresentar ao piano no disco solo "Cine Poesia". 10 das 12 faixas do álbum já estão no ar, acompanhadas por filmes de Lucas Weglinski. As músicas ainda não lançadas serão divulgadas até o fim do mês de junho.

“É como se a imagem fosse a letra da canção. Para cada música existe um filme especial”, explicou Léa em participação no De Volta 'Pra' Casa, que elegeu "Samba do Árvore" como a "música da semana".

