Para Carlos Poggio, protestos são importante movimento contra o preconceito da sociedade e da polícia dos EUA

Na última segunda-feira (25), o norte-americano George Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial nos Estados Unidos. O vídeo, que mostra o assassinato, viralizou nas redes sociais, provocaram revolta e motivaram protestos contra a violência policial contra negros no país.

As manifestações acontecem em todos os estados americanos e a mobilização nas redes sociais é mundial, com protestos virtuais de nomes importantes do cinema, da política e da música e de grandes ativistas.

Segundo o professor Carlos Gustavo Poggio, do curso de Relações Internacionais da FAAP, “a cultura racista ainda está muito enraizada no Estados Unidos” e, por isso, os protestos são tão relevantes.

Ouça a entrevista!