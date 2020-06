Edilamar Galvão, coordenadora do curso de Jornalismo da FAAP, participou do programa Oito em Ponto

A liberdade de imprensa é um dos direitos mais conhecidos, já que constantemente entra no discurso das grandes corporações de mídia. A jornalista Edilamar Galvão, coordenadora do curso de Jornalismo da FAAP, explicoucomo a liberdade de expressão se relaciona com a liberdade de imprensa.

“Eu acho que a nossa liberdade de expressão, ainda, não é plena”, segundo a jornalista, as minorias ainda tem dificuldade de expressar sua voz. Porém, neste discurso, as redes sociais vêm como uma aliada, uma plataforma que auxilia na questão do debate público.

Ouça a entrevista!