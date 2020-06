A especialista em diversidade sexual e de gênero, Adriana Galvão, explicou a importância deste mês

Os meses de maio e junho celebram o orgulho LGBTQIA+, com datas importantes para a comunidade. O 17 de maio é marcado como o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, e em 28 de junho é celebrado o Dia do Orgulho LGBT.

“As diferenças enriquecem o processo democrático. [...] O que tem que nos unir é o respeito, as diferenças não podem servir como forma de pregar o ódio”, aponta Adriana Galvão, professora do curso de Direito do UNIFEB e especialista em diversidade sexual e de gênero.

A especialista participou do programa Oito em Ponto para explicar a importância deste mês para a comunidade LGBTQIA+. Ouça a entrevista!