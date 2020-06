Para Alexandre Schneider, protestos contra racismo são de extrema relevância

Em entrevista ao Oito em Ponto, o ex-secretário municipal de Educação Alexandre Schneider, comentou as manifestações americanas contra o racismo e a violência policial, e as questões que envolvem o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no país.

Para Schneide, que também é pesquisador visitante da Universidade Columbia, em Nova York, as manifestações são muito relevantes, e importantes para o momento político que os Estados Unidos passa. Ouça a entrevista!