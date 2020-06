Para Fernanda Magnotta, o presidente dos EUA busca conflito em situações de crise, característica dos populistas do século 21

O assassinato de George Floyd, um homem negro, pelas mãos de um policial branco causou grande revolta, e os protestos contra o racismo e as violências policiais já estão no 10° dia seguido nos Estados Unidos. Além disso, as manifestações tomaram proporção internacional com as publicações em redes sociais por meio de hashtags.

A postura do presidente americano Donald Trump diante do ocorrido foi muito criticada, já que ele procurou envolver as forças armadas americanas para controlar os protestos.

Segundo Fernanda Magnotta, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, a postura de Trump está relacionada aos populistas da atualidade. “O presidente Donald Trump faz parte da onda de novos populistas do século 21. Esses novos populistas têm, entre outras características, a pré-disposição de, em situações como essa, ao invés de buscar união, fazem justamente o contrário, buscam o conflito”, explica.

Ouça a entrevista!