Projeto A Nossa Música reúne coletivo de 30 compositores afetados pela paralisação das atividades

Qualquer pessoa pode ter uma música exclusiva, inspirada em um verso, um fato, uma imagem ou um sentimento. Também pode dedicá-la a uma pessoa especial em uma data importante. Basta encaminhar o mote ao projeto A Nossa Música, idealizado pela pianista e compositora Júlia Tygel.

A iniciativa surgiu para gerar renda aos artistas que ficaram sem trabalho durante a pandemia de COVID-19. O coletivo reúne 30 músicos e compositores, entre eles Ricardo Herz, Daniel Grajew, Vanessa Moreno, Salomão Soares, Fabiana Cozza e Marcelo Pretto.

O projeto é inspirado na ação Versinhos de Bem-Querer, das Mulheres do Vale do Jequitinhonha. O mote sugerido passa por uma triagem, de acordo com as regras do projeto, e depois é encaminhado pelo curador Benjamin Taubkin a dois compositores. O cliente recebe um vídeo com a composição em até dez dias.

O valor arrecadado na campanha será dividido entre os artistas, sendo que 4% serão destinados ao Conexão Música, outro projeto de auxílio emergencial aos profissionais da música.

Ouça na reportagem de Cirley Ribeiro para o Estação Cultura.