O apresentador e produtor, Alexandre Ingrevallo, falou ao Estação Cultura sobre as novidades do programa

O Super 8 é o programa, aqui da Cultura FM, dedicado às trilhas sonoras produções audiovisuais. A partir deste sábado, o programa, que há sete anos é apresentado por Alexandre Ingrevallo, estreia uma nova fase.

A música ainda é o assunto principal do Super 8, mas, uma das novidades é a presença de entrevistados. O primeiro programa desta nova temporada conta com a participação de Franthiesco Ballerini, jornalista, crítico e autor do livro “História do Cinema Mundial”.

O Super 8 vai ao ar aos sábados, às 7 da noite, com reapresentação às, segundas, às 10 da noite, na Cultura FM. E a partir de 13 de junho, também na Cultura Brasil, às 6 da tarde.

Para falar dessas novidades, Alexandre Ingrevallo conversou com Teca Lima, no Estação Cultura.