O apresentador Amaral Vieira falou sobre os novos programas ao Estação Cultura

Laudate Dominum, apresentado pelo compositor e pianista Amaral Vieira completa, em 2020, 31 anos no ar. Dedicado à música sacra, o repertório do programa não faz distinção de credo ou de período estético. As obras escolhidas por Amaral Vieira se estendem desde a música antiga até a contemporânea e contemplam compositores das mais diferentes épocas, nacionalidades e credos religiosos.

Depois de um período de reprises, em razão da quarentena, o programa, apresenta a partir deste domingo, dia 7, edições inéditas gravadas por Amaral Vieira em um estúdio improvisado em sua casa. Laudate Dominum vai ao ar aos domingos, às 9h, com reapresentação às terças-feiras, às 23h15.

Para falar destes novos programas e desta fase em que o ideal é ficar em casa, Amaral Vieira falou ao Estação Cultura.