Serão quinze horas de música ao vivo em trinta shows de artistas de todo o país de sexta (29) a domingo (31)



Foto: Aurélio Santos



O Prêmio Grão de Música realiza a primeira etapa do Circuito #PGMemCasa, com a participação de 30 artistas premiados em seis edições. As transmissões serão feitas a partir das páginas no Facebook de cada artista participante e compartilhadas em tempo real na página do Prêmio Grão de Música, das 17h30 às 22h30.

Entre os artistas estão nomes como Patrícia Polayne (SE), Consuelo de Paula (MG), Verônica Ferriani (SP), Patrícia Bastos (AP) e Socorro Lira(PB), criadora e diretora artística do Circuito e do Prêmio Grão de Música. Segundo ela, “ampliar o olhar para a música brasileira de cada canto do Brasil será sempre a busca da premiação”.

Além dadivulgação da música feita nos quatro cantos do país, o Circuito #PGMemCasa é uma forma de beneficiar economicamente os músicos e cantores, que ficaram sem fonte de renda durante a pandemia de COVID-19.

Ouça na reportagem de Cirley Ribeiro para o Estação Cultura.