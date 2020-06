Emmanuele Baldini, em entrevista ao Estação Cultura, fala sobre os programas inéditos produzidos durante a quarentena, sobre Beethoven e muito mais





O programa “Contrastes”, que vai ao ar todos os domingos, às 13h pela Cultura FM é, apresentado pelo violinista e maestro Emmanuele Baldini. Neste mês de maio, em programas inéditos, Baldini tem falado sobre a quarentena e já tratou de temas como a Esperança e a Liberdade.

Neste domingo, “Contrastes” apresenta uma homenagem a Beethoven, lembrando que em 2020, celebramos os 250 anos do mestre alemão. No programa, um pequeno panorama da produção musical de seus contemporâneos, com destaque para a Sonata op. 111, de Beethoven.

Emmanuele Baldini conversou com Teca Lima, no Estação Cultura sobre esses novos programas e sobre esse período de recolhimento.

Para ouvir Contrastes:

http://culturafm.cmais.com.br/contrastes

Ouça a entrevista com Emmanuele Baldini