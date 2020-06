Entrevista com jornalista e as trilhas de “2001”, “Pulp Fiction” e “Fale com Ela”

“Super 8” deste sábado (06/06/2020) traz uma entrevista com Franthiesco Ballerini, jornalista, crítico e autor do livro “História do Cinema Mundial”. Franthiesco fala da história da música feita para o cinema e escolhe suas trilhas preferidas.

Seleção musical:

. Smile (Charlie Chaplin), do Filme Tempos Modernos

. Assim Falou Zaratustra (Richard Strauss), de 2001: Uma Odisseia no Espaço

. Danúbio Azul (Johan Strauss II), de 2001: Uma Odisseia no Espaço

. Tema do Filme Tubarão (John Willians)

. Let It Go, do infantil Frozen

. Cucurrucucu Paloma – Caetano Veloso, dos filmes Fale com Ela e Moonlight

. Misrilou – Dick Dale, de Pulp Fiction

. You Never Can Tell – Chuck Berry, de Pulp Fiction