Apesar de ter sido o fármaco da esperança, hidroxicloroquina não apresenta benefícios para tratamento da Covid-19

Segundo Margareth Dalcolmo, membro do grupo de especialistas do Ministério da Saúde, o uso do medicamento não é indicado

Jornalismo 01/06/20 12:08 - Atualizado em 01/06/20 12:10 Tweet