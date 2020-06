O maestro Emiliano Patarra falou ao Estação Cultura sobre essas ações

O maestro Emiliano Patarra é diretor artístico e regente das Orquestras Sinfônica de Guarulhos e da Jovem Municipal dessa mesma cidade. Desde o início da quarentena e com a suspensão das atividades das salas de concertos e casas de espetáculos, esses grupos liderados por Patarra têm realizado apresentações online e elaborado uma série de conteúdos para serem disponibilizados pela internet.

Entre os vários materiais disponíveis nas redes sociais das Orquestras estão o “Orquestra em casa” e o “Papo de Plateia Lives”. Para acessar estes canais, basta procurar no Youtube ou no Facebook pelas Orquestras de Guarulhos e no Instagram por @orquestra.em.casa.

O maestro Emiliano Patarra conversou com Teca Lima, no Estação Cultura e explicou o que são esses conteúdos disponibilizados pelas Orquestras.