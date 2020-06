Nascida em 31 de maio de 1955, a regente completaria 65 anos no último domingo

A regente Naomi Munakata faleceu há pouco mais de dois meses, no dia 26 de março, vítima da Covid-19. Ontem, dia 31 de maio, seria seu aniversário, ela completaria 65 anos.

Naomi, foi durante 13 anos (de 2006 a 2019) apresentadora do programa Vozes da Cultura FM. Ela nasceu em Hiroshima, no Japão, em 1955, e aos 2 anos, mudou-se com a família para o Brasil..

Para falar da importância de Naomi Munakata para a música Coral, Cynthia Gusmão, coordenadora musical aqui da Cultura FM falou ao Estação Cultura.

Lembrando que os programas Vozes, apresentado por Naomi na Cultura FM, estão disponíveis para audição em http://culturafm.cmais.com.br/vozes