Energia Tempo Cupertino será lançado em evento virtual nesta quarta (3)

Dirigido por Matheus Ruas (de Guerra do Paraguai), o filme de pouco mais de 8 minutos relata a trajetória de Cláudio Cupertino, desde o período em que viveu em Minas Gerais até as exposições e prêmios recebidos no Museu do Louve, em Paris, e em Florença, na Itália.

O lançamento de Energia Tempo Cupertino estava previsto para o segundo semestre, mas o artista decidiu antecipar e “receber” seus convidados no Instagram já nesta quarta-feira.

No documentário, Cupertino conta como desenvolveu o processo criativo a partir da litografia (impressão com uma matriz de pedra)e as experiências que o levaram a imprimir imagens com o uso de esponjas, resultando na técnica batizada de cupergrafia.

Cláudio Cupertino nasceu em Pedra do Anta, Minas Gerais, onde viveu até os 18 anos. Morou no Rio Grande do Sul e se graduou em Artes Visuais em Novo Hamburgo. Atualmente está radicado em São Paulo.

Ouça na reportagem de Cirley Ribeiro para o Estação Cultura.