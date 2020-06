Nova edição de fotobiografia retrata 77 anos de carreira da atriz e cantora, que completaria 98 anos nesta segunda (1)



Foto: Wilian Aguiar

Já está disponível, gratuitamente, na internet, a edição atualizada da fotobiografia Bibi Ferreira, uma vida no palco. A obra inclui projetos e espetáculos realizados no período entre 2001 e 2019, totalizando 289 páginas.

A primeira edição havia sido lançada pela Raman Entretenimento em 2003 para comemorar 60 anos de carreira da artista. Bibi estava, então, com 81 anos e continuou fazendo espetáculos e se apresentando em diferentes palcos, inclusive fora do Brasil. O livro acrescenta essa produção mais recente até pouco antes da morte dela, em 2019.

O livro está dividido em vários capítulos temáticos: conta como tudo começou no circo, fala do pai - Procópio Ferreira - a estreia aos 18 anos, a lista de direções, peças, shows, óperas e discos. Ainda aponta aspectos da vida pessoal, casamentos, filha, netos; depoimentos de artistas, críticas e reportagens. As entrevistas foram realizadas por Maria Alice Silvério, que também assina a edição de texto, e a coordenação editorial é de Nilson Raman, empresário e produtor cultural de Bibi Ferreira por 28 anos.

