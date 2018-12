Salomão Schvartzman prestou homenagem à artista na crônica desta quarta do Diário da Manhã

O cinema se despediu nesta terça-feira (11) da atriz americana Shirley Temple. Ela morreu, aos 85 anos, em Woodside, na Califórnia, de causas naturais.

A atriz foi uma das maiores estrelas mirins da história em Hollywood, e ganhou fama em filmes como Olhos encantadores, Alegria de viver e A pequena órfã.

Ela foi ganhadora do primeiro "baby Oscar", em 1935, uma estatueta com metade do tamanho de um Oscar normal, quando ela tinha apenas 7 anos.

Confira o comentário na íntegra.