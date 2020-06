“Vai Começar a Sessão – Ensaios Sobre Cinema” é a indicação da coluna literária do De Volta ‘Pra’ Casa

Obra do jornalista Sergio Augusto é o destaque do quadro Com a Palavra, o Livro

Jornalismo 01/06/20 14:42 - Atualizado em 01/06/20 18:00 Tweet