Com o violoncelo de Hugo Pilger e o piano de Ney Fialkow, numa integral modelar

Claudio Santoro costumava dizer que uma obra musical só era significativa, relevante, quando viesse, simultaneamente, a exprimir ou a incitar uma paixão: por uma ideologia e seu respectivo sistema de poder; pelo amor a uma mulher; e pela defesa da concepção estética. César Maia Buscacio e Virginia Buarque escrevem estas palavras no texto do encarte do recém-lançado álbum “Integral da obra para violoncelo e piano de Claudio Santoro”, com Hugo Pilger e Ney Fialkow. E resumem: “ele não temia romper com escolhas que anteriormente fizera”.

Esta é uma das mais admiráveis qualidades da obra deste compositor que jamais se acomodou. Começou dodecafônico e discípulo de Koellreutter na virada dos anos 1930/40; encantou-se com o realismo socialista quando esteve no Congresso Internacional de Compositores e Críticos de Praga; e depois, ao abraçar técnicas eletroacústicas e eletrônicas e o improviso, concluindo com uma fase que se pode chama de eclética.

A outra qualidade, tão importante quando a primeira, é o rigor e a qualidade de sua criação musical. Não há nada banal, circunstancial, de ocasião. Tudo é estruturalmente significativo em suas criações.

FAIXAS

Sonata no. 3 (1943):

1. Alegre enérgico e recitativo

2. Grave

3. Allegro

4. Adágio (1946)

Sonata 2 (1947):

5. Allegro moderato

6. Lento

7. Allegro

Sonata 3 (1951):

8. Allegro deciso

9. Lento

10. Allegro deciso

11.Introdução e Dança (1951)

Sonata 4 (1963):

12. Lento – Vivo

13. Adagio

14. Moderato (Cadência)

15. Allegro molto

16. Encantamento (1982)

Gravado na Visom Digital, Rio de Janeiro, em 12,14 e 15 de outubro de 2019, exceto as sonatas 2 e 4, gravadas de 14 a 17 de fevereiro de 2020.

CD Visom, 2020.